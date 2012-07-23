Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gnadenlose Hitze

TLCStaffel 16Folge 9vom 23.07.2012
Folge 9: Gnadenlose Hitze

45 Min.Folge vom 23.07.2012Ab 6

Supervisor Kathy Labrada bekommt heute eine Anzeige wegen eines Falls von vernachlässigten Hunden herein und will sich persönlich informieren. In der Tat sind die Tiere schutzlos, ohne Nahrung und Wasser sich selbst überlassen. Ein kleiner Welpe ist von Flöhen übersät und sehr geschwächt. Kathy beschlagnahmt das Hündchen und bringt es sofort zum Tierarzt, bevor sie sich um die anderen kümmert. In der subtropischen Wildnis der Everglades kümmert sich Bob Freer inzwischen um Reptilien: Ein wildes Alligator-Weibchen hat sein Nest direkt neben dem Zaun einer Alligator-Farm gebaut. Doch da die Farm ständig von Touristen besucht wird, ist Stress vorprogrammiert.

