Staffel 2Folge 1vom 13.08.2026
Parky / Stromausfall / Der EntdeckerJetzt kostenlos streamen
Tim Rex im All
Folge 1: Parky / Stromausfall / Der Entdecker
23 Min.Folge vom 13.08.2026
Tim sucht einen Ort in Dinostadt, an dem er alleine Spaß haben kann. Tim und Kai wollen für Parky den besten Tag aller Zeiten organisieren. Als ein Sturm die Rexes zu Hause hält, denken sie sich ein Spiel aus, um sich die Zeit zu vertreiben.
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Tim Rex im All
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany