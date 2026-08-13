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Tim Rex im All

NickelodeonStaffel 2Folge 1vom 13.08.2026
Parky / Stromausfall / Der Entdecker

Parky / Stromausfall / Der EntdeckerJetzt kostenlos streamen

Tim Rex im All

Folge 1: Parky / Stromausfall / Der Entdecker

23 Min.Folge vom 13.08.2026

Tim sucht einen Ort in Dinostadt, an dem er alleine Spaß haben kann. Tim und Kai wollen für Parky den besten Tag aller Zeiten organisieren. Als ein Sturm die Rexes zu Hause hält, denken sie sich ein Spiel aus, um sich die Zeit zu vertreiben.

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