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Tim Rex im All

NickelodeonStaffel 2Folge 2vom 25.08.2026
Auszeit

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Tim Rex im All

Folge 2: Auszeit

8 Min.Folge vom 25.08.2026

Tim sehnt sich nach wohlverdienter Ruhe, doch er hat die Rechnung ohne Tia gemacht. Sie taucht mit allerlei Vorhaben auf und macht seinen Wunsch nach Erholung zunichte. Anstelle der erhofften Stille erwartet ihn nun unverhofftes Chaos.

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