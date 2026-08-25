Staffel 2Folge 2vom 25.08.2026
AuszeitJetzt kostenlos streamen
Tim Rex im All
Folge 2: Auszeit
8 Min.Folge vom 25.08.2026
Tim sehnt sich nach wohlverdienter Ruhe, doch er hat die Rechnung ohne Tia gemacht. Sie taucht mit allerlei Vorhaben auf und macht seinen Wunsch nach Erholung zunichte. Anstelle der erhofften Stille erwartet ihn nun unverhofftes Chaos.
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Tim Rex im All
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany