Tinderreisen
Folge 2: Episode 2
49 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12
In Rom erwartet Luis ein vielversprechendes Date mit einer heißen Schwedin. Weil er auf dem Weg dorthin einen Unfall baut, rückt sein Glück jedoch in weite Ferne. Steffi und Nanny suchen derweil in Athen nach der großen Liebe, denn die griechischen Männer haben es ihnen ordentlich angetan. Doch als Nannys erstes Match nicht pünktlich auftaucht, ändert sie kurzerhand ihre Pläne.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tinderreisen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Mediavilm (HANN Filmproduktionsgesellschaft m.b.H), Bildrechte: ATV