Tinderreisen
Folge 4: Episode 4
48 Min.Folge vom 01.12.2022Ab 16
Luis will mit Simona nach Portorož reisen, nachdem ihm diese eine zweite Chance gegeben hat. Doch sein Freund Thomas funkt dazwischen, denn auch er hat ein Auge auf die junge Frau geworfen. Auf Malta freuen sich unterdessen die beiden Freundinnen Nanny und Costina auf Zweisamkeit mit ihren Tinder-Dates. Nanny plant ein gemeinsames Kochen bei Pierre zu Hause und Costina erwartet ein romantisches Treffen bei Kerzenschein.
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: Mediavilm (HANN Filmproduktionsgesellschaft m.b.H), Bildrechte: ATV