Tiny House, Big Living
Folge vom 17.04.2019: Yurte im Kleinformat
20 Min.Folge vom 17.04.2019
Mickey und Kayla leben in Homer, Alaska, in einer umgebauten Scheune auf 75 qm. Doch nun hat das Paar beschlossen, sich zu verkleinern und in Zukunft in einer Tiny House-Jurte zu wohnen. Das zweistöckige Rundzelt soll an einem besonderen Ort mit schöner Aussicht stehen - deshalb fällt die Wahl auf die idyllische Gegend am Stone Step Lake. Auf 30 qm soll ein Holzofen, eine Küche mit halbrunder Arbeitsplatte, eine Falltür zum kellerartigen Stauraum und der Schlafbereich untergebracht werden, der über eine Wendeltreppe zu erreichen ist. Außerdem muss die Jurte top-wetterfest sein, um die harten Winter in Alaska zu überstehen. Ihr Budget: 25.000 Dollar.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.