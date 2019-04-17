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Tiny House, Big Living

Yurte im Kleinformat

HGTVFolge vom 17.04.2019
Yurte im Kleinformat

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Tiny House, Big Living

Folge vom 17.04.2019: Yurte im Kleinformat

20 Min.Folge vom 17.04.2019

Mickey und Kayla leben in Homer, Alaska, in einer umgebauten Scheune auf 75 qm. Doch nun hat das Paar beschlossen, sich zu verkleinern und in Zukunft in einer Tiny House-Jurte zu wohnen. Das zweistöckige Rundzelt soll an einem besonderen Ort mit schöner Aussicht stehen - deshalb fällt die Wahl auf die idyllische Gegend am Stone Step Lake. Auf 30 qm soll ein Holzofen, eine Küche mit halbrunder Arbeitsplatte, eine Falltür zum kellerartigen Stauraum und der Schlafbereich untergebracht werden, der über eine Wendeltreppe zu erreichen ist. Außerdem muss die Jurte top-wetterfest sein, um die harten Winter in Alaska zu überstehen. Ihr Budget: 25.000 Dollar.

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