Tiny House, Big Living
Folge vom 24.04.2019: Mobiles Tiny House
20 Min.Folge vom 24.04.2019
Kathryne und Ethan sind Performance-Künstler aus Lakehead, Kalifornien, und wollen in Zukunft in einem mobilen Tiny House leben. So können sie mit ihrem Hab und Gut problemlos herumreisen und ihren freigeistigen Gypsy-Lifestyle pflegen. Ihre Wahl ist auf einen Tieflader-LKW aus den frühen 90ern gefallen, auf dessen Ladefläche das Mini-Haus direkt aufgesetzt wird. Da es am Lake Shasta jede Menge Bauholz gibt, wollen sie die Rahmenkonstruktion, sowie einige Möbel, darunter eine japanische Badewanne, aus selbstgesammeltem Material bauen. Ihr Mobilhome soll rund 23 qm groß werden, nicht über 15.000 Dollar kosten und in etwas sechs Monaten fertig sein.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.