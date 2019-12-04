Tiny House, Big Living
Folge vom 04.12.2019: Das brandheiße Tiny House
22 Min.Folge vom 04.12.2019
Ein Paar denkt modernes Wohnen neu. Dafür wollen sie ein kleines Feuerwehrhaus auf Rädern bauen, um Bewusstsein für den Brandschutz zu stärken. Das Häuschen soll inklusive rotem Garagentor, einem Hydranten als Wasser- und Steckfassung und einem Feuerwehrmast sein. Auch das gemütliche Interior ist von einem Feuerwehrauto inspiriert.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.