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Tiny House, Big Living

Retro-Chic in Florida

HGTVFolge vom 18.12.2019
Retro-Chic in Florida

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Tiny House, Big Living

Folge vom 18.12.2019: Retro-Chic in Florida

22 Min.Folge vom 18.12.2019

Die Kinder sind aus dem Haus und somit verkleinern sich Sonda und Rich. Da sie nicht auf den gewohnten Komfort verzichten möchten, soll das Mini-Haus vor allem eins werden: luxuriös. Rich ist Bauunternehmer und nimmt das Projekt selbst in die Hand. Ein schickes Bad und genug Stauraum sind essenziell für die beiden.

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