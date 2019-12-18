Tiny House, Big Living
Folge vom 18.12.2019: Retro-Chic in Florida
22 Min.Folge vom 18.12.2019
Die Kinder sind aus dem Haus und somit verkleinern sich Sonda und Rich. Da sie nicht auf den gewohnten Komfort verzichten möchten, soll das Mini-Haus vor allem eins werden: luxuriös. Rich ist Bauunternehmer und nimmt das Projekt selbst in die Hand. Ein schickes Bad und genug Stauraum sind essenziell für die beiden.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.