Tiny House, Big Living
Folge vom 25.12.2019: Das Tiny-Hausboot
21 Min.Folge vom 25.12.2019
Eine junge Familie aus Kentucky verliebte sich in die Vorstellung, ein Hausboot im Miniformat zu bewohnen, um damit die schönsten Buchten und Höhlen auf dem Wasser erkunden zu können. Bei ihrem Vorhaben bekommen sie Unterstützung von Jimmys Vater, der eine Werft für luxuriöse Hausboote betreibt. Mit ihrem ersten Tiny-Hausboot wollen sie eine völlig neue Bootsklasse im Luxussegment erschaffen. Die 40 Quadratmeter beinhalten eine voll ausgestattete Küche, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein Angelloch im Wohnzimmer, luxuriöse Kojen für die Kinder, drei Terrassen, einen Whirlpool und eine Rutsche sowie eine Bar mit 360-Grad-Blick aufs Wasser.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.