Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tiny House, Big Living

Gewächshaus auf Rädern

HGTVFolge vom 04.12.2019
Gewächshaus auf Rädern

Gewächshaus auf RädernJetzt kostenlos streamen

Tiny House, Big Living

Folge vom 04.12.2019: Gewächshaus auf Rädern

22 Min.Folge vom 04.12.2019

Megan verlässt Los Angeles und zieht aufs Land. Sie möchte ihre Nachbarn persönlich kennen und mehr Gemeinschaft erleben. Für ihr Tiny House an einem Seeufer hat Megan zwei Architektinnen engagiert, die außerdem ein mobiles Gewächshaus und eine Schaukel entwerfen. Die Möbel werden aus Kirschholz gefertigt und Kunstwerke veredeln die Wände.

Alle verfügbaren Folgen