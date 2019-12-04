Tiny House, Big Living
Folge vom 04.12.2019: Gewächshaus auf Rädern
22 Min.Folge vom 04.12.2019
Megan verlässt Los Angeles und zieht aufs Land. Sie möchte ihre Nachbarn persönlich kennen und mehr Gemeinschaft erleben. Für ihr Tiny House an einem Seeufer hat Megan zwei Architektinnen engagiert, die außerdem ein mobiles Gewächshaus und eine Schaukel entwerfen. Die Möbel werden aus Kirschholz gefertigt und Kunstwerke veredeln die Wände.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.