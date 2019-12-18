Tiny House, Big Living
Folge vom 18.12.2019: Das Tiny-House-Trio
21 Min.Folge vom 18.12.2019
Nach 20 Jahren in New York verlässt eine Familie mit Hund den Big Apple und baut ein Tiny House. Ihr Mini-Gebäudekomplex wird aus drei separaten Tiny Houses bestehen, die über eine Terrasse miteinander verbunden sind. Es wird ein würfelartiges Büro, ein Gästehaus und ein Wohnhaus mit insgesamt 37 Quadratmeter geben.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.