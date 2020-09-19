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Tiny House - Klein, aber oho

HGTVFolge vom 19.09.2020
XXS Traumhaus für Großfamilie

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Tiny House - Klein, aber oho

Folge vom 19.09.2020: XXS Traumhaus für Großfamilie

22 Min.Folge vom 19.09.2020

Dan, Cindy und ihre vier Kinder wollen künftig in einem Minihaus (70 Quadratmeter) im Hinterland New Yorks leben. Die Vorteile: ein schuldenfreies Leben und die ein oder andere Reise, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Das erste Angebot scheint sie aber nicht besonders zu beeindrucken und sie überdenken ihren Plan noch einmal.

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