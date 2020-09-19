Folge vom 19.09.2020
XXS Traumhaus für GroßfamilieJetzt kostenlos streamen
Tiny House - Klein, aber oho
Folge vom 19.09.2020: XXS Traumhaus für Großfamilie
22 Min.Folge vom 19.09.2020
Dan, Cindy und ihre vier Kinder wollen künftig in einem Minihaus (70 Quadratmeter) im Hinterland New Yorks leben. Die Vorteile: ein schuldenfreies Leben und die ein oder andere Reise, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Das erste Angebot scheint sie aber nicht besonders zu beeindrucken und sie überdenken ihren Plan noch einmal.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.