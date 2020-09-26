Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tiny House - Klein, aber oho

XXS Traumhaus auf Rädern

HGTVFolge vom 26.09.2020
XXS Traumhaus auf Rädern

XXS Traumhaus auf RädernJetzt kostenlos streamen

Tiny House - Klein, aber oho

Folge vom 26.09.2020: XXS Traumhaus auf Rädern

21 Min.Folge vom 26.09.2020Ab 12

Nikis Kinder sind ausgeflogen und sie beschließt, ihren neuen Lebensabschnitt in einem XXS-Traumhaus zu beginnen. Sie und ihr Lebensgefährte Tudor wollen auf 30 Quadratmetern glücklich werden und die Freiheit haben, ihr Haus überallhin zu bewegen. Wichtig: eine voll ausgestattete Küche und ein geräumiges Bad.

Alle verfügbaren Folgen