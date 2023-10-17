Ein Feuerwehrauto wird zum BetonmischerJetzt kostenlos streamen
Titanen aus Stahl
Folge vom 17.10.2023: Ein Feuerwehrauto wird zum Betonmischer
45 Min.Folge vom 17.10.2023Ab 12
Detlef Gossow und seine Schrauber-Truppe verzweifeln an ihrem DO 56. Der Doppeldeckerbus ist für Ausflugsfahrten gebucht. Aber vorher müssen die Männer ein Zwischenlager an der Gelenkwelle austauschen und die Reparaturarbeiten gestalten sich kompliziert. Mario Jandric motzt unterdessen bei „Roadside Hot Rods“ betagte Oldtimer auf. Der Kfz-Experte soll in einen Ford Model A, Baujahr 1931, einen neuen Vierzylinder-Motor einbauen. Und Helmut Hoffmann und sein Sohn Sascha bekommen es in dieser Folge mit einem Betonmischer aus den Siebzigerjahren zu tun.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.