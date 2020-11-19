Tödliche Schwestern
Folge vom 19.11.2020: Mein Baby, dein Baby
44 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 12
Jossie und Sandy Merrifield aus Collinsville, Illinois, sind Halbschwestern. Sandy, die ältere, ist still und unscheinbar, während die hübsche Jossie vor Energie sprüht. Die Mädchen verstehen sich gut, bis Jossie mit 16 Jahren schwanger wird. Den Vater gibt sie nicht preis. Sandy, die zwar eine feste Beziehung mit dem soliden Everett hat, ist eifersüchtig, weil sie selbst keine Kinder bekommen kann. Als Jossie mit 18 wieder schwanger wird, diesmal von ihrem neuen Freund Chester, schäumt die kinderlose Sandy vor Wut. - Doch niemand hätte geglaubt, welch abartige Gräueltat die Familie am Ende zerstört.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.