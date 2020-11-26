Tödliche Schwestern
Folge vom 26.11.2020: Daddys Mädchen
44 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12
Nachdem sich Peter Finkle aus Schodack, New York, von seiner ersten Frau scheiden lässt, wohnen die Töchter Lisa und Laura bei der Mutter, haben aber zu ihrem Vater ein sehr inniges Verhältnis - bis er die attraktive Kellnerin Carol kennenlernt. Die beiden heirateten, und Carol zieht zu Peter, ins Elternhaus von Lisa und Laura. Die Töchter mögen ihre Stiefmutter nicht, werden zunehmend eifersüchtig und verdächtigen sie, eine Affäre zu haben. Doch es hätte keiner geahnt, zu welcher Gräueltat die Schwestern fähig sind, bis Carol mit unzähligen Stichwunden und eingeschlagenem Schädel aufgefunden wird.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.