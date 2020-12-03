Tödliche Schwestern
Folge vom 03.12.2020: Verhasstes Schwesterherz
44 Min.Folge vom 03.12.2020Ab 12
Stephanie Santerre lebt im verschlafenen Groton, Massachusetts, zusammen mit ihrer Schwester Heather und deren Freund Paul. Die Schwestern haben ein enges Verhältnis, bis die 16-jährige Steph nach einem Streit aus dem Haus stürmt. Da das hübsche Mädchen oft ausrastet, macht sich zunächst keiner Sorgen, doch Stephanie kehrt nicht zurück. Als Vermisstenanzeige gestellt und die Ermittlungen aufgenommen werden, kommen neue Aspekte ans Licht: Stephanie flirtete für ihr Leben gern und machte auch vor Paul nicht halt. Doch dass diese Konstellation in einem grausamen Verbrechen enden würde, ahnte keiner.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.