Tödliche Schwestern
Folge vom 10.12.2020: Tödliches Trauma
44 Min.Folge vom 10.12.2020Ab 12
Vickie, die Älteste der sieben Wilson-Geschwister, stellt schon in Kindertagen sämtliche Regeln auf. Das ändert sich auch nicht, als alle längst erwachsen sind. Vor allem Diana lässt sich stark beeinflussen: Als die mehrfach geschiedene Vickie nach Jahren wieder auf Diana trifft, entsteht zwischen den beiden eine seltsame Dynamik. Vickies schlechter Einfluss auf Diana reicht von Geldverschwendung bis zu Diebstahl. Und obwohl Dianas Mann Mike gar nicht begeistert ist, lässt er Vickie mit in seinem Haus leben. - Eine folgenschwere Entscheidung, die einen schrecklichen Mord nach sich zieht.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.