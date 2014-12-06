Tödliche Verwandtschaft
Folge vom 06.12.2014: Die Benders
44 Min.Folge vom 06.12.2014Ab 12
Als die Benders im Jahr 1872 im Südosten von Kansas einen Gasthof eröffneten, ahnte niemand, was diese Familie wirklich im Schilde führte. Für Reisende wirkte ihr Haus wie eine nette Herberge, doch viele ahnungslose Gäste, die in das gemütliche Lokal einkehrten, bezahlten den Besuch mit ihrem Leben. Hinter der harmlosen Fassade verrichteten die Benders unbemerkt ihr teuflisches Werk und benutzten dabei Wirtstochter Kate als Köder: Eine vierköpfige Familie bestehend aus Psychopathen der schlimmsten Sorte, die sich bei ihren brutalen Verbrechen in einen regelrechten Blutrausch stürzten.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.