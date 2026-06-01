Tokyo Revengers
Folge 21: One and Only
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Takemichi ist verzweifelt: Er kann die Vergangenheit einfach nicht ändern - egal, was er auch unternimmt. Er schafft es nicht, Baji zu retten, und somit ist auch Kazutora dem Tode geweiht. Mikey greift ihn an, doch Takemichi stellt sich zwischen die beiden.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN