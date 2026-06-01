Tokyo Revengers
Folge 22: One for All
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Zu Zeiten, in denen die sechs Gründungsmitglieder von Toman noch beste Freunde waren, konnte sie niemand aufhalten. Mikey nahm die Rolle als Anführer an und verhalf der Tokyo-Manji-Gang zu enormem Ruhm. Davon ist nach Bajis Tod wenig übrig. Kazutora übernimmt die Verantwortung für seine Taten und lässt sich verhaften.
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Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN