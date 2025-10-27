Tokyo Vice
Folge 5: Illness of the Trade
55 Min.Ab 16
Als Jake eines Abends durch Tokio läuft, stürzt ein Mann vor seinen Augen vom Dach eines Hochhauses. Die Ermittler gehen von einem Suizid aus, doch Jake sieht das anders. Samantha gesteht Masa derweil, dass sie Informationen über sein Projekt an die Yakuza geben wollte, um im Gegenzug Schutz für ihren Club und ihre Angestellten zu erhalten.
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Fifth Season