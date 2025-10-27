Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tokyo Vice

Illness of the Trade

ProSieben FUNStaffel 2Folge 5
Illness of the Trade

Tokyo Vice

Folge 5: Illness of the Trade

55 Min.Ab 16

Als Jake eines Abends durch Tokio läuft, stürzt ein Mann vor seinen Augen vom Dach eines Hochhauses. Die Ermittler gehen von einem Suizid aus, doch Jake sieht das anders. Samantha gesteht Masa derweil, dass sie Informationen über sein Projekt an die Yakuza geben wollte, um im Gegenzug Schutz für ihren Club und ihre Angestellten zu erhalten.

