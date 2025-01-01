Top Speed Classic
Folge 2: Coppa delle Alpi 2020
24 Min.Ab 6
Wie die Mille Miglia beginnt auch die Coppa delle Alpi in Brescia, aber wo die Mille Miglia in Richtung Rom fährt, führt die Coppa delle Alpi die teilnehmenden Teams über den Gardasee, den Mendolapass, den Molvenosee und das Etschtal zum Ziel des ersten Tages: Brixen. Am Rande der Provinz Brescia fahren die Teams entlang der rauen Westküste des Gardasees, bevor sie von beeindruckenden Schluchten und kurvenreichen Bergpässen verschluckt werden.
Genre:Motorsport
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MV International GmbH