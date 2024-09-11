Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Backen mal anders

SAT.1Staffel 2024Folge 6vom 11.09.2024
Backen mal anders

Backen mal andersJetzt kostenlos streamen

TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge 6: Backen mal anders

44 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12

Top Ten wagt den Blick über den Kuchenrand, frei nach dem Motto - Hauptsache anders, Hauptsache lecker. Von optischen Täuschungen zum Anbeißen bis zu quietsch-bunten Zuckerbomben - diese außergewöhnlichen Backideen sorgen für reichlich frischen Wind auf dem Tortenteller. Was hat eine Wassermelone mit einem Toastbrot gemeinsam? Und wieso ist Speck im Schoko-Kuchen eine geniale Idee?

Weitere Folgen in Staffel 2024

Alle Staffeln im Überblick

TopTen! Der Geschmacks-Countdown
SAT.1
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Alle 4 Staffeln und Folgen