SAT.1Staffel 2025Folge 3vom 07.05.2025
45 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12

Fertiggerichte müssen schnell gehen, möglichst wenig kosten und gleichzeitig den gestiegenen Qualitätsansprüchen genügen. "Top Ten" begibt sich auf die Suche nach den außergewöhnlichsten Fast Foods. Am Bahnhof von Tokio gibt es "Soba-Bars" und exklusive Gerichte in selbsterhitzenden To Go Boxen. In den USA verkostet Ruhrpottgriller David Nöcker auf der Route 66 das legendäre 5 XL Sandwich und in Belfast testen wir die größte Pizza Irlands.

