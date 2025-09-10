Bunt, klebrig, köstlich: Die süße Seite AsiensJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Bunt, klebrig, köstlich: Die süße Seite Asiens
45 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12
Top Ten lädt ein auf einen zauberhaften Zuckerrausch in den fernen Osten - zwischen süßen Wackelpudding-Katzen aus Südkorea, Nudel-Eiscreme aus Indien und knatschgrünen Waffeln aus Malaysia. Eine fernöstliche Liebeserklärung an Kreativität und Kalorien - serviert in zehn unwiderstehlichen Bissen.
