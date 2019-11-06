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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Der verwirrte Mann im Garten

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 21vom 06.11.2019
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 21: Der verwirrte Mann im Garten

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Toto und Harry werden gerufen, weil auf der Terrasse einer Frau ein fremder Mann sitzt und sich weigert zu gehen. Der Mann macht einen geistig verwirrten Eindruck - hat er vielleicht früher einmal hier gewohnt? Rechte: kabel eins

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