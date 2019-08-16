Traumhaus am Mittelmeer
Folge vom 16.08.2019: La joie de vivre
20 Min.Folge vom 16.08.2019
Liebe auf den ersten Blick! Ein Paar aus New York zieht nach Nizza und sucht an der französischen Riviera nach einem neuen Zuhause. Obwohl die beiden hohe Immobilienpreise aus New York gewöhnt sind, hat es auch Nizza preislich in sich. Das Paar muss sich einigen, was ihnen wichtiger ist: Französischer Charme oder eine spektakuläre Aussicht.
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Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.