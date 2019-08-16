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Traumhaus am Mittelmeer

Kalifornien in Europa

HGTVFolge vom 16.08.2019
Kalifornien in Europa

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Traumhaus am Mittelmeer

Folge vom 16.08.2019: Kalifornien in Europa

20 Min.Folge vom 16.08.2019

Nachdem Katie und Frederick in verschiedenen Ländern gelebt haben, schlagen sie ihre Zelte in langfristig in Spanien auf. Der Wunsch an ihr neues Zuhause? Nah am Strand! Denn das Paar arbeitet von zuhause aus und möchte die Flexibilität nutzen, um Sonne und Meer jederzeit genießen zu können.

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