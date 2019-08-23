Einmal hin und für immer bleibenJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am Mittelmeer
Folge vom 23.08.2019: Einmal hin und für immer bleiben
20 Min.Folge vom 23.08.2019
Für ein Paar mit zwei Söhnen geht es nach Malta! Die Familie sehnt sich nach Ruhe und Sonne. Für ihr zukünftiges Zuhause müssen sie sich entscheiden: Ein Haus in der Nähe der Schule oder nah zum Meer? Denn das ist der eigentliche Grund für den Umzug auf die Insel.
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Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.