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Traumhaus am Mittelmeer

Einmal hin und für immer bleiben

HGTVFolge vom 23.08.2019
Einmal hin und für immer bleiben

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Traumhaus am Mittelmeer

Folge vom 23.08.2019: Einmal hin und für immer bleiben

20 Min.Folge vom 23.08.2019

Für ein Paar mit zwei Söhnen geht es nach Malta! Die Familie sehnt sich nach Ruhe und Sonne. Für ihr zukünftiges Zuhause müssen sie sich entscheiden: Ein Haus in der Nähe der Schule oder nah zum Meer? Denn das ist der eigentliche Grund für den Umzug auf die Insel.

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