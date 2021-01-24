Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am See gesucht

Raus aus dem Trubel

HGTVFolge vom 24.01.2021
Raus aus dem Trubel

Traumhaus am See gesucht

Folge vom 24.01.2021: Raus aus dem Trubel

21 Min.Folge vom 24.01.2021

Ein Pärchen aus Südkalifornien will sein hektisches Leben in der Stadt gegen ein idyllisches Plätzchen am See tauschen - für unter 250.000 Dollar. Der Musiker Kurt und die Künstlerin Jill finden am Table Rock Lake in Missouri die Inspiration, die sie für ihre Arbeit brauchen. Zu ihrem Glück fehlt nur noch ein offenes und einladendes Haus mit hohen Decken und großartigem Ausblick auf den See.

