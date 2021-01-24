Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am See gesucht

Bucht gesucht

HGTVFolge vom 24.01.2021
Bucht gesucht

Traumhaus am See gesucht

Folge vom 24.01.2021: Bucht gesucht

22 Min.Folge vom 24.01.2021

Ferienhaus zum Entspannen und für tolle Unternehmungen gesucht: Eine Familie möchte ein Feriendomizil am Sweetwater Lake in Indiana kaufen, um mit den beiden Töchtern viel Zeit in der Natur zu verbringen. Auf der Wunschliste stehen mindestens drei Zimmer und ein offener Ess- und Wohnbereich sowie ein schöner Außenbereich und eine Veranda für Partys. Einen Pluspunkt gibt’s für eine extra Bucht zum Schwimmen für ihre Kinder!

