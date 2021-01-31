Traumhaus am See gesucht
Folge vom 31.01.2021: Das Bäderproblem
22 Min.Folge vom 31.01.2021
Die Häuser am Lake Norman in North Carolina kosten bis zu sechs Millionen Dollar, doch eine Familie aus Utah möchte ein neues Zuhause für höchstens 450.000 Dollar finden. Ihr Makler Chad zeigt ihnen verschiedene Immobilien. Die Herausforderung besteht darin, genügend Platz - und vor allem genügend Bäder - für die fünfköpfige, anspruchsvolle Familie zu finden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.