Traumhaus am See gesucht
Folge vom 31.01.2021: Eine musikalische Familie
22 Min.Folge vom 31.01.2021
Im Norden Indianas sucht eine sechsköpfige Familie ein Haus in LaGrange County. Hier liegen über 60 Seen, die nicht nur ruhige Idylle, sondern auch Action bieten. Die Familie jagt nach einem Schnäppchen mit großem Grundstück und Seezugang für unter 399.000 Dollar. Da alle vier Kinder Musik lieben, muss das neue Zuhause unbedingt einen eigenen Musikraum haben.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.