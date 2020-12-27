Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am See gesucht

Das Partylimit

HGTVFolge vom 27.12.2020
Das Partylimit

Das PartylimitJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am See gesucht

Folge vom 27.12.2020: Das Partylimit

22 Min.Folge vom 27.12.2020

Am Cayuga Lake im Bundesstaat New York, der durch malerische Landschaften besticht, träumen Erin und Dennis von einem Haus für Abenteuer mit Familie und Freunden in der Natur. Mit der befreundeten Immobilienmaklerin Havana suchen sie ein Haus, das perfekt zu ihnen passt. Die Familie wünscht sich mindestens zwei Bäder, Seeblick und viel Platz - für unter 400.000 Dollar.

Alle verfügbaren Folgen