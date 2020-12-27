Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 27.12.2020
22 Min.Folge vom 27.12.2020

Beth und Lance aus Alabama begeben sich auf Haussuche am Smith Lake, der eine Oase für Naturliebhaber ist. Das Ehepaar wuchs selbst nah am Wasser auf und möchte mit seinen Kindern in Zukunft angeln und Stand-Up-Paddling beibringen. Die Familie sucht ein neues Zuhause in Ufernähe mit vier bis fünf Zimmern und zwei Bädern. Am wichtigsten ist den beiden jedoch ein großes Grundstück mit Garten.

