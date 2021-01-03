Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am See gesucht

Zeit zu fünft

HGTVFolge vom 03.01.2021
Zeit zu fünft

Zeit zu fünftJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am See gesucht

Folge vom 03.01.2021: Zeit zu fünft

22 Min.Folge vom 03.01.2021

Eric und Heidi suchen zwischen den teuren Anwesen an den Brainerd Lakes eine gemütliche Hütte für unter 250.000 Dollar. Mit ihren drei Kindern wollen sie hier Zeit in der Natur verbringen, entspannen und gemeinsam Spaß haben. Am wichtigsten sind ihnen die Angelmöglichkeiten und eine Anlegestelle. Ihr Makler zeigt der Familie verschiedene Häuser mit dem gewünschtem Hüttenfeeling.

Alle verfügbaren Folgen