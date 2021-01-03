Traumhaus am See gesucht
Folge vom 03.01.2021: Mehr Platz am See
22 Min.Folge vom 03.01.2021
Es geht in Mississippi aufs Wasser, um ein Schnäppchen für Sarah und J zu finden. Die Familie sucht am Barnett Reservoir ein geräumiges Zuhause für maximal 499.000 Dollar. Die beiden sind am Wasser aufgewachsen, lieben Wassersport und wollen ihren Kindern seit Jahren ein Leben am See ermöglichen. Nun suchen sie mit Makler Tye ein passendes Haus mit genügend Platz für sich und ihre drei Kinder.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.