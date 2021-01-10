Traumhaus am See gesucht
Folge vom 10.01.2021: Im Doppelpack
22 Min.Folge vom 10.01.2021
Zwei Geschwister suchen ein Ferienhaus am Wasser am Long Lake in Wisconsin, damit sie ihren Kindern die gleichen schönen Erinnerungen schenken können, die sie an das Haus ihrer Großeltern haben. Dafür suchen sie ein Haus für maximal 430.000 Dollar, das groß genug für zwei Familien ist. Immobilienmakler Donnie präsentiert den beiden verschiedene Grundstücke am Wasser mit viel Platz.
