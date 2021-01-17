Traumhaus am See gesucht
Folge vom 17.01.2021: Ein Platz zum Toben
22 Min.Folge vom 17.01.2021
Ein Paar sucht nach einem Ferienhaus in einer familienfreundlichen Gegend am Ufer des Eufaula-Sees in Oklahoma - für unter 500.000 Dollar. Der See ist ein bekanntes Angelparadies, an dem es viel zu unternehmen gibt. Damit sie schöne Momente mit ihren drei Kindern verbringen können, soll es ein Haus mit mindestens vier Zimmern, Seeblick und in Wassernähe sein. Finden sie ein Haus nach ihrer Wunschvorstellung - in bezahlbar?
