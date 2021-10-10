Traumhaus am See gesucht
Folge vom 10.10.2021: Weingut oder Seehaus?
22 Min.Folge vom 10.10.2021
Eine Familie mit zwei Kindern sucht am glasklaren Keuka Lake im Bundesstaat New York das perfekte Ferienhaus. Die vier sind viel in der Natur unterwegs und angeln gerne Forellen, deshalb ist ein Haus am See oder in Seenähe das perfekte Domizil für sie. Die beiden suchen bereits seit einer Weile nach einem geeigneten Objekt und haben im Internet ein Haus entdeckt, dass ihren Kriterien entspricht. Mit Maklerin Mary besuchen sie noch weitere Häuser und stehen schließlich vor der Qual der Wahl.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.