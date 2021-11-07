Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am See gesucht

Die Glücksbringer

HGTVFolge vom 07.11.2021
Die Glücksbringer

Die GlücksbringerJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am See gesucht

Folge vom 07.11.2021: Die Glücksbringer

22 Min.Folge vom 07.11.2021

Angeln, Kajakfahren oder romantische Momente am Wasser: Der Portage Lake beweist, dass der Bundesstaat Maine weit mehr zu bieten hat, als Hummer oder Leuchttürme. Genau hier, eingerahmt von einer malerischen Landschaft, sind Maria und Ehemann Leigh auf der Suche nach einem bezahlbaren Seegrundstück, im Idealfall inklusive Ferienhaus. Eine kompetente Maklerin haben die beiden jedenfalls schon gefunden: Agentin „Amor“, die das junge Paar vor Jahren zusammengebracht hat!

Alle verfügbaren Folgen