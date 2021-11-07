Traumhaus am See gesucht
Folge vom 07.11.2021: Die Glücksbringer
22 Min.Folge vom 07.11.2021
Angeln, Kajakfahren oder romantische Momente am Wasser: Der Portage Lake beweist, dass der Bundesstaat Maine weit mehr zu bieten hat, als Hummer oder Leuchttürme. Genau hier, eingerahmt von einer malerischen Landschaft, sind Maria und Ehemann Leigh auf der Suche nach einem bezahlbaren Seegrundstück, im Idealfall inklusive Ferienhaus. Eine kompetente Maklerin haben die beiden jedenfalls schon gefunden: Agentin „Amor“, die das junge Paar vor Jahren zusammengebracht hat!
