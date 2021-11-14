Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am See gesucht

Endlich wieder Rasenmähen

HGTVFolge vom 14.11.2021
Endlich wieder Rasenmähen

Endlich wieder RasenmähenJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am See gesucht

Folge vom 14.11.2021: Endlich wieder Rasenmähen

22 Min.Folge vom 14.11.2021

John und Hannah stammen aus Minnesota und lieben Boot fahren. Nachdem sie vier Jahre in Colorado verbrachten, wird es Zeit für sie, wieder näher am Wasser zu leben um ihren Hobbys nachgehen zu können. Als Hannah ein Jobangebot bekam, war klar: Die beiden ziehen zurück zum Big Stone Lake. Sie wünschen sich ein Haus mit Anlegestelle und einem Garten mit Rasen. Die Krux: Sie können maximal 300.000 Dollar für ihr Traumhaus am See ausgeben. Doch Makler John ist zuversichtlich und führt die beiden durch die schönsten Häuser der Gegend.

Alle verfügbaren Folgen