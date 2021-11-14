Traumhaus am See gesucht
Folge vom 14.11.2021: Hart erarbeitet
22 Min.Folge vom 14.11.2021
Austin träumte schon als Kind davon, in einem Haus am See zu leben. Viele Jahre später kann er sich seinen großen Wunsch gemeinsam mit seiner Partnerin Sierra erfüllen. Die beiden suchen ein schönes Zuhause am Wasser, in dem sie irgendwann eine Familie gründen können. Ihre Maklerin Stacey führt die beiden zu verschiedenen malerischen Seen, wo atemberaubend schöne Objekte auf das Paar warten. Entscheiden sie sich für das Seehaus mit Holzboden, das offene Haus mit Seezugang oder das schöne Cottage mitten in den Bergen?
