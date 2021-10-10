Traumhaus am See gesucht
Folge vom 10.10.2021: Die Patchwork-Familie
21 Min.Folge vom 10.10.2021
Eine fünfköpfige Patchwork-Familie begibt sich in Texas am Lake Conroe auf Haussuche. Nur dreißig Minuten von ihrem aktuellen Zuhause entfernt, verbringt die Familie viel Zeit in der Natur und kennt den See in- und auswendig. Deshalb wollen sie jetzt für immer am See leben und wünschen sich ein bezahlbares Haus, bei dem der Garten an den See grenzt. Keine leichte Aufgabe für Makler Mike, denn die Häuser in direkter Seelage kosten schnell ein Vermögen. Doch Mike setzt alle Heben in Bewegung und präsentiert der Familie Objekte mit großem Potenzial.
