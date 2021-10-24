Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am See gesucht

Im Land der zehntausend Seen

HGTVFolge vom 24.10.2021
Im Land der zehntausend Seen

22 Min.Folge vom 24.10.2021

Obwohl es in Minnesota viele Häuser an einem der 400 Seen gibt, verbrachte eine Familie die letzten zehn Jahre auf einer alten Farm in Detroit Lakes. Nachdem sie jahrelang sparten sind sie nun endlich bereit, den Lebensstil am See zu genießen, für den die Gegend bekannt ist. Die Familie möchte gerne direkt am Wasser leben und so schnell wie möglich einziehen. Die Herausforderung für Maklerin Jodi: Ihre Kunden wollen für wenig Geld am teuersten See der Gegend leben. Findet sich ein Haus mit großem Garten und Seeblick für maximal 300.000 Dollar?

