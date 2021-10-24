Traumhaus am See gesucht
Folge vom 24.10.2021: Der Blick auf die Klippen
22 Min.Folge vom 24.10.2021
Wer viel Action will, ist am Lake of the Ozarks genau richtig. Darum sucht eine aktive Familie dort ein Ferienhaus, mit Platz zum Spielen und für ihr Boot. Alyssa wünscht sich ein charmantes Häuschen mit großen Fenstern mit Blick über den See, Tim hätte gerne ein großes Haus, das auch Platz für Gäste bietet. Maklerin Stacey versucht einen Kompromiss zu finden und zeigt der Familie verschiedene Optionen – von groß und prachtvoll bis klein und gemütlich. Wofür entscheiden sich die beiden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.