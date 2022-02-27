Traumhaus am See gesucht
Folge vom 27.02.2022: Das Haus an der Klippe
22 Min.Folge vom 27.02.2022
Kayla und Brandon sind beide an den Seen von Alabama aufgewachsen. Regelmäßig fahren sie mit dem Wohnmobil, ihren beiden Kindern und Hunden zum Smith Lake, um mit dem Boot das kristallklare Wasser zu erkunden und tauchen zu gehen. Doch das Campen mit Kindern ist stressig. Deshalb träumt die Familie von einem Eigenheim, von dem aus sie in Nullkommanix in der Natur und am See sind. Für 250.000 Dollar wünschen sie sich ein Haus mit drei Zimmern, zwei Bädern, einer Veranda zum See und einem offenen Grundriss. Damit die beiden ihr Traumhaus zu ihrem Budget finden, wären sie auch bereit, selbst Hand anzulegen.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.