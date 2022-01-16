Traumhaus am See gesucht
Folge vom 16.01.2022: Eine wacklige Angelegenheit
22 Min.Folge vom 16.01.2022
Als Bethany und Matt ihren Sohn bekamen, wurde ihnen klar, dass das Leben in Chicago einfach zu weit von ihren Familien in Minnesota entfernt ist. Sie beschließen, zu ihren Wurzeln zurückzukehren – und sich gleichzeitig einen Traum zu erfüllen: Die beiden suchen ein neues Zuhause an den ruhigen Ufern des Forest Lake, der wegen seiner idyllischen Lage heiß begehrt ist. Die beiden haben ein Budget von 500.000 Dollar und suchen mit Schwager Jake nach einem großzügigen Seehaus mit viel Privatsphäre und einem Gästezimmer für ihre Familie. Da die beiden um die hohen Preise wissen, wären sie auch bereit, an einem der kleineren Seen zu wohnen.
